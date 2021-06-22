بعد انخفاضها بـ10 % .. اسعار البيتكوين اليوم تعوض بعض خسائرها

عوضت عملة بتكوين الرقمية بعض خسائرها اليوم بعد يوم من وصولها إلى أدنى مستوى في أسبوعين إثر تأكيد بنك الشعب الصيني حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تعاملات 3% إلى ‭‭32600‬‬ دولار بعد أن انخفضت بما يزيد على 10% أمس. كما صعدت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة 2.8% إلى ‭‭1940‬‬ دولارا بعد أن سجلت أمس أدنى مستوى لها في 5 أسابيع.

وبدأت عمليات البيع المكثفة أمس بعد إعلان البنك المركزي استدعاء أكبر البنوك وشركات المدفوعات في الصين وحثها على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات المشفرة. وتشير تحركات الأسعار اليوم إلى أن بعض المتعاملين المقيمين في آسيا كانوا يحاولون الاستفادة من عمليات البيع المكثفة.

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