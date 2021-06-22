بأرقام مرتفعة… الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، في جميع المناطق مع استمرار ارتفاعها بشكل كبير بالمنطقة الغربية والشرقية.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن طرح الأحمال على مناطق الجناح الغربي والجنوبي ارتفعت لليوم الرابع على التوالي إلى ( 3 ساعــات ونصف على فترتين اي بإجمالي 7 ساعات) بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة وازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في استهلاك الطاقة من قبل المستهلك.

فيما ارتفع عدد ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي إلى (5 ساعــات ) .

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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