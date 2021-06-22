خلال زيارته لدولة الإمارات.. العبار يجتمع مع وزير الطاقة والبنية التحتية لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين بمجال النفطي

اجتمع وكيل وزارة النفط الغاز بحكومة الوحدة الوطنية “رفعت العبار” اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة “سهيل المزروعي”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون المشترك على أسس تجارية، كما أكد “العبار” أن هناك رغبة حقيقية في التعاون مع دولة الإمارات في كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الصناعات النفطية والمشروعات التنموية وخلق بيئة نهدف من خلالها إلى صيانة البنية التحتية وجذب الاستثمار النفطي إلى بلادي.

ومن جهته أضاف العبار قائلا ” أبلغني رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه عازم على خلق علاقات تجارية مشتركه بين البلدين الشقيقين تشجع على جذب الاستثمار وخلق النمو والتنمية وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط، بالإضافة إلى أن قطاع النفط الليبي نهدف من خلاله إلى خلق تكامل لمصلحة البلدين .

ومن جهة أخرى أكد المزروعي على تقديرنا العميق لما تبذله وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط في دولة ليبيا من جهود لتحقيق نقله نوعية وبناء شراكات استراتيجية وفرص استثمارية مشتركة على أسس تجارية تتماشى وأعلى المعايير الدولية، مضيفا إلى أننا نتطلع لتعاون والمساهمة في صيانة البنية التحتية في قطاع النفط الليبي، وكذلك تحقيق المنفعة المتبادلة وتقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين .

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