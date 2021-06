اتحاد التجارة والصناعة يبحث إجراءات فتح الحدود وتسهيل المعاملات التجارية مع مصر

عقد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي برئاسة محمد الرعيض، اجتماعا مع السفير المصري لدى ليبيا محمد سليم، وذلك لمناقشة أهمية تشجيع حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين ليبيا ومصر.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر الاتحاد، تفعيل الاتفاقيات الليبية المصرية المتعلقة بتسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع، بالإضافة إلى إجراءات الاقامة والتملك بين البلدين الشقيقين.

وأكد المجتمعون على أهمية تشجيع حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، إلى جانب فتح الخطوط الجوية والخطوط البحرية بين البلدين، وإلغاء كافة الرسوم المفروضة على المواطنين الليبيين في المنافذ الحدودية.

