أخر أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي:

5.0700 بيع في زليتن

5.0675 شراء

5.0675 بيع في طرابلس

5.0650 شراء

5.1100 بيع في بنغازي

5.1050 شراء

الدولار حوالة تركيا =5.13 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.12 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.84 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.82 دينار

الدولار بشيك الجمهورية =5.12 دينار

اليورو= 5.94 دينار ليبي

الباوند =6.95 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.59 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.30 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.83 دينار ليبي

وفيما يلي اخر اسعار الذهب اليوم في ليبيا، سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم 18و21 و22 و24 .

الذهب الكسر عيار 18 بـ 206 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 21 ب240.3 دينار

الذهب الكسر عيار 22 ب251.7 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب274.6 دينار.

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