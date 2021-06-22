زيادة تحسين القدرة الإنتاجية بحقل الوفاء النفطي

قامت الإدارة العامة للعلوم الأرض وهندسة المكامن والإدارة العامة للعمليات بشركة مليتة للنفط، بتنفيذ عمليات من شأنها إعادة الانتاج من البئر أ43 بمعدل 300 برميل نفط يوميا بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات بإستخدام أحدث طرق صيانة الأبار، وهي تخريم المنطقة المنتجة عن طريق Steam tub gun ثم معالجتها ب Clean Sweep II واستخدام طريقة الرفع بالغاز الطبيعى.

حيث تمت زيادة القدرة الانتاحية للبئر أ53 إلى 800 برميل نفط يوميا بدل من 400 برميل نفط يوميا، كما تعمل الشركة حاليا على مجموعة من الآبار المتوقفة عن الإنتاج لفترة طويل لإعادتها للإنتاج فى أقرب وقت ممكن وباستخدام أحدث الطرق العلمية فى هذا المجال والتي أتبتت نجاحها فى البئرين السابقين.

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