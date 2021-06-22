اقتصاد

ليبيا والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، مع وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة، سهيل المزروعي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز.

وأشاد المزروعي خلال الاجتماع بدور الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، مبينا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لتحقيق منفعة متبادلة وبناء شراكات استراتيجية واستثمارية وفقا للمعايير الدولية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النفط.

من جانبه، عبّر وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، عن نية ورغبة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير قطاع النفط، مبينا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة رفقة مسؤولين من الشركات المحلية، لبحث التعاون في مشاريع التنمية وصيانة البنية والتحتية وملفات الاستثمار التي من شأنها تعزيز القطاع المحلي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هل تستطيع الامارات الغربية تقديم خدمات للقطاع اللليبي العام بالتعاون النفطي اللليبي ..؟!!
    سوْال معهم يطرح نفسه –
    والإجابات متعددة العديد من الليبين يعلمون ان الشراكة الإسرائيلية الاماراتية هي المانع والشيء الوحيد الذي سيعرقل اي تعاون مع البلدين –
    وخصوصا التواجد الاسراءلي الفلسطيني في الامارات داخل الاسواق المالية –
    وهي تبنى على مشاريع وهمية واسهم تفقد احيانا الاموال والشركات في لحظات – وتكون الخساءر وخيمة على القطاعات الحيوية في الدول دون اي تأمين
    ما حدث من نصب واحتيال على الامارات من الطبيب الهندي الأعوام الماضية ” خسرت الامارات حوال واحد وسبعون مليار دولار ” من عملية نصب من طبيب هندي يعمل في القطاع الخاص وصاحب ادارة مستشفى خاص داخل ابراج الامارات –
    وهذه الان عمليات النصب والاحتيال قد تحدث مرارا وتكرارا في غياب الامن الاقتصادي والانحياز للقطاع الخاص الغير مراقب داخل الدول العربية والدول الاسلامية .

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