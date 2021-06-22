ليبيا والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز

بحث وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، مع وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة، سهيل المزروعي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز.

وأشاد المزروعي خلال الاجتماع بدور الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، مبينا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لتحقيق منفعة متبادلة وبناء شراكات استراتيجية واستثمارية وفقا للمعايير الدولية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النفط.

من جانبه، عبّر وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، عن نية ورغبة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير قطاع النفط، مبينا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة رفقة مسؤولين من الشركات المحلية، لبحث التعاون في مشاريع التنمية وصيانة البنية والتحتية وملفات الاستثمار التي من شأنها تعزيز القطاع المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية