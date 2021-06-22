بحضور “الكبير” وعدد من المسؤولين.. المركزي يكشف إطلاق مشروع سايبر ليبيا

تم اليوم الثلاثاء بمصرف ليبيا المركزي إطلاق (مشروع سايبر ليبيا) وذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عبد الباسط باعور رئيس الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات صلاح التبيني ومدير شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش ومدير وأعضاء فريق مشروع سايبر ليبيا وعدد من مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي .

يأتي ذلك في إطار التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل بشأن إعداد حزمة من التشريعات السيبرانية،

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