برئاسة “شكشك”.. اجتماع بالديوان لمناقشة أعمال اللجنة الدائمة للرقابة على أهداف التنمية المستدامة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومديرو مكتب رقابة الأداء، ومكتب الخطط وضمان الجودة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي، وأعضاء اللجنة الدائمة للرقابة على أهداف التنمية المستدامة بالديوان.

تناول الاجتماع أعمال اللجنة ومناقشة آلية عملها في ضوء الهيكلية الجديدة للديوان، بالإضافة إلى بحث سبل إنجاح برامج العمل الخاصة بملف التنمية المستدامة 2030م.

واختتم الاجتماع بضرورة تكاثف الجهود بين الشركاء داخل الديوان، لتحقيق المستهدفات في المرحلة القادمة، وفق خطط و برامج عمل تعكس رؤية الديوان بخصوص دوره في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م.

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