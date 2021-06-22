الدبيبة يناقش تطوير التعاون الاقتصادي بين ليبيا وألمانيا

عقز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية، ورئيسي المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

تناول الاجتماع تقييم أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث، الذي عقد في طرابلس مارس الماضي، بحضور عدد من الشركات الألمانية.

كما أكد “الدبيبة على رغبة ليبيا تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبارها ثاني أكبر شريك اقتصادي للبلاد في قارة أوروبا بعد إيطاليا.

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