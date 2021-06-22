وكيل وزارة المالية يناقش أوضاع المستحقات المالية المتأخرة للطلبة الموفدين بالخارج

عقد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية اجتماعاً مع مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة.

تناول الاجتماع أوضاع المستحقات المالية المتأخرة للطلبة واقتراح سبل معالجتها.

و أكد الوكيل على ضرورة توحيد سير العمل لضمان انسيابية تدفق إجراءات الطلبة وحلحلة مشاكلهم عن طريق تعاون كافة الجهات مضيفاً على إتمام القيمة المخصصة للطلبة الموفدين بالخارج إلي إدارة الخزانة بوزارة المالية والمتعلقة بالربع الثاني لسنة 2021 والمحالة من وزارة التخطيط.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لحلحلة المشاكل التي تعيق مستحقات الطلبة وتطوير العمل المؤسسي بين الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية