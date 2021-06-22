خاص: بعد تحدث عدد من التجار عن عدم قبول المركزي بطرابلس فئتي 20 و50 دينار .. “الحبري” يقول: إذا صح الخبر فيدل على ذلك

تحدث عدد من التجار عن عدم قبول مصرف ليبيا المركزي بطرابلس استلام فئتي عملة 20-50 دينار دون تعميم حيال سحبها من التداول وفقاً لهم .

حيث صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: من الناحية الاقتصادية إذا كان الخبر صحيح فهذا يدل على ضعف شديد لدى المصرف المركزي ويمارس عمل مخالف لأهداف المصرف المركزي، لأن تخفيض العرض النقدي هدف استراتيجي حيث من خلال تخفيضه يمكن تخفيض سعر الصرف ، وكذلك من خلال استلام العملة يمكن إعادة تدويرها لتغذية المناطق التي بها نقص.

وتابع محافظ المركزي بالبيضاء بالقول: إذا كان الخبر صحيح فهو يعكس سوء إدارة لدى المصرف المركزي.

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