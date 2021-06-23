الـ”خس” يصل سوق الخضروات في طبرق قادماً من مزارع الغرب

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير جهاز الحرس البلدي طبرق العميد صالح حمد المريمي اليوم الثلاثاء مصادرة “الخس” من الأسواق بسبب احتواءه على المبيد الفطري وهو خطير جدًا.

وأضاف المريمي في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا المبيد الفطري يسبب العمى ويؤثر على أعضاء الجسم، وهو ناتج عن المبيدات الرديئة التي يستعملها المزارعون لرش الخضروات.

وأوضح مدير الجهاز أن مصادرة وضبط “الخس” جاء بناء على التعليمات الصادرة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ونوه المريمي أن هذا “الخس” قادم من غرب ليبيا حيث انتشر هذا المبيد الفطري الخطير في تلك المناطق، مؤكدًا أن “الخس” القادم من مصر لا يوجد به هذا المبيد وهو موجود فقط في المزروع محلياً في المزارع الموجودة غرب طبرق.

ومن جهته، كشف رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى عوض زاكي اليوم عن ضبط كمية من “الخس” بعد أن تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه تم تكليفنا من قبل مدير جهاز الحرس البلدي البطنان بالذهاب إلى سوق الخضروات الرئيسي بالمدينة الصناعية بمدينة طبرق حيث تم ضبط “الخس” الموجود داخل سوق الخضروات.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام أن وحدة الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية طبرق ومكتب الإصحاح البيئي المكلف مع الحرس أكدتا أن “الخس” غير صالح للاستهلاك نظراً لوجود بقايا مبيد فطري لونه أزرق.

وأفاد زاكي أنه بناء هذه النتائج تم سحب جميع الكميات الموجودة من “الخس” في السوق وإتلافها بالتعاون مع شركة الخدمات العامة والنظافة.

وحذر رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء الشراء والانتباه بوجود أي لون غريب على الخضراوات.