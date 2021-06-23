“مليتة” تنجح في زيادة القدرة الإنتاجية بحقل الوفاء النفطي

قامت الإدارة العامة للعلوم الأرض وهندسة المكامن والإدارة العامة للعمليات في شركة مليتة، بتنفيذ عمليات تهدف إلى إعادة الإنتاج من البئر أ43 بحقل الوفاء النفطي، بمعدل 300 برميل نفط يوميًا بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك في سياق تنفيذ خطط شركة مليته لزيادة الإنتاج من حقولها البرية والبحرية، ومعالجة المشاكل التي تعيق استمرار الإنتاج من بعض آبار النفط الخام.

واستخدمت الإدارة أحدث طرق صيانة الآبار وهي تخريم المنطقة المنتجة عن طريق Steam tub gun ثم معالجتها بـ Clean Sweep II واستخدام طريقة الرفع بالغاز الطبيعى.

واستطاعت الشركة، كذلك، زيادة القدرة الإنتاجية للبئر أ53 إلى 800 برميل نفط يوميًا بدلاً من 400 برميل نفط يوميًا.

وتواصل الشركة العمل، حاليًا، على مجموعة من الآبار المتوقفة عن الإنتاج لفترة طويل؛ من أجل إعادتها للإنتاج في أقرب وقت ممكن، وذلك باستخدام أحدث الطرق العلمية.

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