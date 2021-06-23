“الحويج” يتفقد عددًا من المصانع والمشاريع بالمنطقة الجنوبية

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، عددًا من المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية؛ للوقوف على معدات التشغيل الخاصة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه إداراتها في إعادة تشغيلها.

وتضمنت الجولة التفقدية، الاطلاع على عددٍ من المشاريع والمصانع، منها مصنع الطوب الرملي بتمنهنت في بلدية بنت بيه، إذ شدّد “الحويج” على البدء بتشغيل المصنع من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وصندوق ضمان الائتمان بأسرع ما يمكن؛ وذلك للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم إنشاء وتفعيل المنطقة الصناعية.

إلى جانب ذلك، تفقد الوزير مشروع مكنوسة الزراعي ببلدية وادي عتبة، والذي يحتوي على دوائر زراعية لإنتاج الحبوب، تبلغ مساحتها الإجمالية خمسة آلاف هكتار، إضافةً إلى الاطلاع على مشروع الديسة الزراعي لإنتاج الحبوب وتربية الأبقار، بمساحة إجمالية تقدر 1500 هكتار.

وأشار مديرو المشروعات لعدد من المشاكل والصعوبات التي تعرقل سير العملية الإنتاجية.

وأكد “الحويج” أن وزارته ستعمل مع الجهات المختصة للاستثمار بهذه المشاريع وتفعيلها؛ ممّا يساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الحبوب ورفع مستوى جودة المنتج للحصول على فرص تصدير حقيقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء ديوان خاص للحبوب.

“الحويج”؛ تفقد مشروع النخيل والزيتون ببلدية الغريفة، للوقوف على المشاكل التي تواجه المشروع منها الوقود والكهرباء.

وقدّم الوزير، خلال زيارته لمشروع النخيل والزيتون، ألف شتلة زيتون لصالح المشروع؛ دعمًا للإدارة والمنطقة للرفع من مستوى الأداء والإنتاج بالمشروع.

وفي ختام جولته، بحث “الحويج” مع عمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد والتجارة؛ سبل تفعيل المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة وإعادة استثمارها، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على إنشاء المنطقة الحرة والصناعية وتنشيط تجارة العبور؛ بهدف تحقيق توطين الصناعات والتنوع الاقتصادي.

ورافق “الحويج”، في جولته التفقدية، عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية، والمستشار الاقتصادي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب الوزير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، وعدد من عمداء وأعضاء البلديات ومراقبو الاقتصاد والتجارة بالجنوب.

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