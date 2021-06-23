خبير إيطالي في تصريحات خاصة لصدى: الاستثمارات المصرفية بين ليبيا و إيطاليا ليس في الوقت الحالي.. وهذا ما تسعى له الشركات الإيطالية الآن

صرح الخبير و المحلل السياسي في مجلة فورميكي الإيطالية لصحيفة الاقتصادية اليوم الأربعاء دانييلي روفينيتي إن المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الليبي هي البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز .

وأوضحت روفيتني” لصدى” الاقتصادية إنه فيما يخص الإستثمارات المصرفية بين ليبيا وايطاليا تعتمد فقط إذا كانت البنوك الإيطالية تريد الاستثمار في ليبيا ولكن أعتقد ليس في الوقت الحالي بحسب قوله .

وأضاف من جانبه إن إيطاليا تسعى الأن على وجه الخصوص إلى إنشاء الطريق السريع بين طرابلس وبنغازي الذي سيتم تحقيقه من قبل الشركات الإيطالية قريبا .

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