اجتماع لمناقشة التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الشباب

اجتمعت وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير “رندة غريب” مع رئيسة وحدة العمليات في بعثة الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا “ساندرا جوفين” وبحضور مسؤولة المشاريع عبر منصة Zoom “لوتشيا” ونائب رئيسة وحدة العمليات في البعثة “يانيس أزالنيزكس” ومدير إدارة الموارد البشرية وأعضاء مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الشباب مع الإتحاد الأوروبي، وكذلك المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للشباب والحوار الوطني للشباب والتمكين الاقتصادي وقانون رعاية الشباب.

ومن جهتها أشارت الوكيل إلى العوامل المشتركة بين الوزارة والبعثة في القيم والفئة المستهدفة بهذه المشاريع، وكذلك تباحث آلية العمل المشترك من أجل تنفيذها في مجالات رعاية وتمكين الشباب.

ومن جهة أخرى أكدت “ساندرا” عن أهمية دور الشباب وضرورة دعمهم للمساهمة في مستقبل أفضل للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية