“فيصل قرقاب” يناقش مع نائب وزير الاتصالات المصري ضرورة إنشاء مصنع متكامل لصناعة الألياف البصرية

عقد رئيس الشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” اجتماعاً مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية المصري محمد نصر والوفد المرافق له.

تناول الاجتماع إمكانية الاستثمار المشترك في مصنع للألياف البصرية، واحتياجات الجانبان المصري والليبي لهذه الألياف بأنواعها المختلفة، وإمكانية الوصول لتكامل بينهما في توفيرها بكميات كبيرة نظراً للبيئة الجغرافية الشاسعة التي تتمتع بها البلدين.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا “محمد بن رأس علي: إن أمدادات الكوابل في ليبيا تأثرت الفترة الماضية بالحفريات العشوائية، والتي تسببت في أضرار كبيرة مما أدى إلى انقطاعات متكررة للإنترنت والاتصالات”.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة إنشاء مصنع متكامل لصناعة الألياف البصرية، نظراً لما تمتلكه ليبيا من موارد أولية وفيرة، إلى جانب ضرورة توطين الصناعة والبحث والتطوير، تمهيدا للمشاريع الواعدة، والتي تحتاج لشبكة اتصالات قد تمتد إلى قارة أفريقيا، وشمال المتوسط.

وناقش الاجتماع صناعة الأبراج التشاركية والتي توفر سعة كبيرة وتغطية أقوى للاتصالات وكيفية الاستفادة منها في السوق المحلي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي ستوكل له المهمة التشغيلية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأجنبية عبر الاضطلاع على الطريقة المثلى في تقديمهم للخدمات.

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