“وكالة البحر المتوسط” للملاحة تكرم الشركة الليبية للموانئ

بنغازي 23 يونيو 2021 (وال) – كرمت “وكالة البحر المتوسط” للملاحة الشركة الليبية للموانئ لانجازهم أعمال التفريغ والشحن للباخرة فكتوريا في وقت قياسي لا يتعدى 36 ساعة.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي للشركة ناصر بوزيد المغربي “أننا دائماً في سباق مع الوقت لإنهاء العمل على السفن التي ترسوا على أرصفة ميناء بنغازي البحري والإسراع في حركة خطوط الملاحة التي تتوالى على الميناء بشكل متسارع.

المغربي أوضح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن ما يهمنا هو تفريغ الشحنة في أقصى سرعة ممكنة، لافتًا إلى أن الفضل في تنظيم سير العمل يرجع إلى رئيس قسم المناولة “عبدالكريم معاطي”.

وأشار بأن رجال المناولة وسائقي الشاحنات وسائقي الآلات وعمال العد والحصر وعمال المفرزين التابع لمكتب التخزين والمشرفين وعمال الصيانة الوقائية وسائقي الرافعة (الإبهير) وعمال الصيانة، كل هؤلاء كانوا في الموعد بمجرد دخول السفينة (VICTORIA) التابعة لوكالة البحر المتوسط في الأول من يونيو الجاري .

وتابع أن العمل بدأ على تمام الساعة 10.30 صباحا وعند الانتهاء من تفريغ الشحنة وعددها 492 حاوية واصلوا هؤلاء الرجال العمل بدون توقف، حيث تم شحن عدد 586 حاوية فارغة وكان هذا العمل في زمن قياسي يقدر ( 36 ساعة عمل متواصلة) إلى أن تم الانتهاء من الشحن والتفريغ في الثاني من نفس الشهر .

وأكد مدير المكتب الإعلامي للشركةأن هذا الرقم قياسي لم يحدث من قبل ويرجع الفضل لله أولا ومن ثم للمسؤولين على هذا الأمر وعلى رأسهم الكابتن “يزيد سليمان بوزريدة” الذي وفور استلامه شهادة التقدير أمر بصرف مكافأة مالية لكل من ساهم في هذا الإنجاز .

وأضاف أن الكابتن “يزيد سليمان بوزريدة” سخر لنا كل الإمكانيات في سبيل أن تنال الشركة رضا أصحاب الخطوط الراسية والخطوط القادمة إلينا.

منوهًا إلى أن رجال الشركة الليبية للموانىء بميناء بنغازي البحري على استعداد تام لكي يعيدوا هذا الإنجاز مرة أخري، وقد يكون بأقل زمن مما ذكر أنفا . (وال – بنغازي) هـ ع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال