علي الزناتي يبحث مع السفير اليوناني أوجه التعاون الصحي بين البلدين

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” مع سفير دولة اليونان لدى ليبيا “ايوانيس ستاماتيكوس” ، وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو ؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي.

نوقش خلال اللقاء عدة ملفات ومن أهمها التعاون بين الجانبين في ملف جائحة كورونا المستجد، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة فيما يخص التمريض، وتدريب العناصر الوطنية في المجالات الدقيقة وخصوصاً جراحة الأعصاب، وجراحة الأطفال، جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة الكلى.

كما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات يونانية متخصصة في هذا المجال، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي اليونانية لغرض العلاج.

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