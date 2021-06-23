بالأرقام.. تعرف على المساعدات الأمريكية التي استثمرتها في ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن منذ عام 2011 ، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 850 مليون دولار في التنمية الشاملة لليبيا ، بما في ذلك 605 مليون دولار في المساعدات التنموية والأمنية .

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ما يقارب من 269 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة في المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك ما يقارب من 11 مليون دولار المتعلقة بـ فيروس كورونا.

تنفذ الولايات المتحدة برامج عبر ليبيا لتعزيز الانتقال السياسي السلمي وتقوية أسس دولة ليبية أكثر توحيدا وفقًا للوزارة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية