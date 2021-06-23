سليمان الشنطي يطلع على أعمال فرع هيئة الرقابة بمدينة الزاوية والمكاتب التابعة له

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي اليوم الأربعاء بزيارة لفرع الهيئة بمدينة الزاوية، للوقوف على المشاكل والصعوبات والعوائق التي قد تقف حائلا أمام موظفي الفرع ومكاتبه في أدائهم لوظائفهم المناطين بها.

واستمع الشنطي إلى المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالفرع والمكاتب التابعة له، ووقف على مدى تنفيذ مدراء المكاتب للتعليمات الصادرة، والأسباب الحقيقية في حالة تأخر إنجاز الأعمال الرقابية المطلوب إنجازها في التوقيت المطلوب، لحساسية بعض الملفات.

وقد شدد الشنطي على أعضاء وموظفي الفرع على ضرورة المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة من قبل الهيئة، لما لها من أهمية قصوى في الرفع من كفاءتهم للدفع بالعمل الرقابي نحو آفاق متقدمة.

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