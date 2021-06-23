خاص: المركزي يكشف وصول شحنة بقيمة 90 مليون إلى مطار بنينا ببنغازي ..ويوضح حيال السيولة

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول قبل لحظات شحنة سيولة قادمة من طرابلس إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 90 مليون دينار وستوزع على فروع المصارف التجارية الجمهورية والتجاري الوطني وذلك وفقاً لما صرح به مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية الأسبوع الماضي بوضع خطة لإرسال شحنات سيولة إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وبحسب المركزي فقد وزعت على فروع مصرف الجمهورية وشمال أفريقيا ، ومصرف ليبيا المركزي مستمر في إرسال شحنات إضافية إلى كافة مناطق ليبيا في اطار خطة السيولة الموضوعة.

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