فيصل قرقاب يناقش مع شركة سيسكو العالمية تطوير الخدمات المجتمعية والتدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية في قطاع الاتصالات الليبي

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اليوم الأربعاء مع ممثلي المكتب الإقليمي لشركة سيسكو بالعاصمة المصرية القاهرة ، وذلك لمناقشة تطوير الخدمات المجتمعية والتدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية عبر الشراكات مع قطاع الاتصالات في ليبيا.

وتناول اللقاء آلية التحول الرقمي والانتقال إلى ميكنة الخدمات، بالاستفادة من الخطوات التي اتبعتها شركة سيسكو العالمية.

كما استعرضت شركة سيسكو المساعدات التي قامت بتقديمها في كثير من دول العالم مثل مصر، في إطار خدمة الرقمنة والمساعدة في مجال البريد المصري وتحويله لمراكز تقديم الخدمات المالية وبعض الخدمات الأخرى.

بالإضافة إلى مساهمتها في ربط العواصم والمدن الجديدة التي تقام بحيث تعتمد هذه المدن على الإدارة الاوتوماتيكية والعمل بدون أي تدخل بشري مما يتيح ربط البيانات والخدمات المختلفة.

وقد تم ابرام اتفاقية تجارية مع المكتب الإقليمي للمنطقة يتاح بموجبها لشركات قطاع الاتصالات الليبي إمكانية التعاقد المباشر على شراء معدات وخدمات من شركة سيسكو والذي ينتج عنه التوفير في التكلفة والوقت.

وكذلك تم اعتماد الشركة القابضة للاتصالات كأكاديمية رئيسية يتم من خلالها الترخيص لأكاديميات أخرى، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب بغية دخولهم سوق العمل المحلي والدولي، حيث يعد ذلك جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها شركة سيسكو حول العالم.

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