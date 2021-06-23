الحويج في جولة تفقدية للسوق المحلى بمدينة سبها والاطلاع على مدى تفاوت الأسعار

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج صباح يوم الثلاثاء بجولة تفقدية للسوق المحلي بمدينة سبها رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها و مدير مكتب الوزير .

الجولة تضمنت عدد من المحال التجارية بالسوق المحلي للتوزيع المواد الغذائية وكذلك بعض الأسواق التجارية وكذلك المحال التجارية للبيع اللحوم والخضروات.

اطلع الحويج خلال الجولة على أسعار السلع بالأسواق والمحال التجارية ومدى تفاوت الأسعار بينها، كما ذكر أصحاب المحال التجارية عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في توفير السلع وبأسعار مناسبة للمواطن وطرح المقترحات لتذليلها.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة تعمل على ضمان انسياب السلع وضبط أسعارها بالسوق المحلي ورفع جودتها وتحسين مستوى الخدمات بالمحال والأسواق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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