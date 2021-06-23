اسعار البيتكوين اليوم تهبط دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

انخفضت بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر، متأثرة بحملة الصين في الآونة الأخيرة ضد العملات المشفرة.

وبحسب “رويترز”، هبطت أكبر العملات المشفرة في العالم 6.4 في المائة إلى 29614 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 كانون الثاني (يناير). وكانت متراجعة 4.2 في المائة بحلول الساعة 12:32 بتوقيت جرينتش.

لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني الجهود الصينية لتنظيم هذه السوق اللا مركزية.

لكن العملة المشفرة شديدة التقلب ما زالت مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن سعرها في بداية العام، لكنها انخفضت بنسبة 54 في المائة عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف نيسان (أبريل) إلى 64870 دولارا.

وكانت بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم قد انخفضت بما يزيد على 10 في المائة أمس الأول.

وبحسب “الفرنسية”، قال فؤاد رزاقزاده المحلل لدى “ثينكماركيتس”، “القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق”.

وتشن الحكومة الصينية حملة نشطة للجم تعدين البيتكوين.

وكانت البيتكوين باشرت العام على ارتفاع كبير وباتت تجذب مزيدا من مؤسسات الاستثمار.

فمنذ نهاية عام 2020 باتت منصات دفع إلكترونية مثل “بايبال” ومصارف في وول ستريت مرورا بمجموعات صناعية مثل “تسلا” تهتم بالبيتكوين.

وأدى ذلك إلى توسع سوق العملات المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دولار تقريبا في منتصف أيار (مايو).

لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني البيتكوين انتقادات حول استهلاكها الكبير للكهرباء.

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