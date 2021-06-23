الوطنية للنفط تقوم بدعم قطاع الصحة في مواجهة انتشار فايروس كورونا

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتسليم شحنات من اختبار الكشف السريع الخاص بكوفيد 19 ومواد المسحة الخاصة بتحليل فيروس كورونا لمناطق مختلفة، وهذا لغرض دعم جهود قطاع الصحة لمحاصرة هذا الفيروس والحد من انتشاره مع تواصل جهود التطعيمات.

حيث سيستمر التسليم تباعاً لمختلف الجهات سواء من طرابلس أو بنغازي، وقام فريق التنمية المستدامة بفرع بنغازي خلال هذه الأيام بتسليم كميات من الاختبار السريع ومواد أخذ العينات إلى عيادات ليبيا الشوري الكفرة ومكتب الخدمات الصحية الكفرة، ومستشفى بن جواد العام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع بنغازي وأيضاً المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة ومستشفى مرادة القروي والمركز الطبي طبرق.

ويذكر بأنه جاري التسليم خلال الأيام القادمة إلى بلديات اجدابيا وجالو والزويتينة والبريقة.

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