وزارة العمل والتأهيل تجتمع مع مديري المكاتب بالبلديات

المرج 23 يونيو 2021 (وال)- عقد وزير العمل والتأهيل السيد “علي العابد الرضا ”، الثلاثاء، اجتماعًا مطولاً مع السادة مديري مكاتب العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية.

هذا واطلّع السيد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة المرج، على مستجدات العمل بكافة الإدارات والمكاتب، وجاء ذلك بحضور رئيس ديوان وزارة العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية عادل الحصلة .

الاجتماع خصص لتبادل وجهات النظر والأفكار بين الوزير ومديري مكاتب الوزارة في البلديات بالمنطقة الشرقية، وكما تم الاستماع إلى الصعوبات التي تُواجه المكاتب، ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتنظيم عمل العمالة الوافدة، والباحثين عن العمل وتنسيبهم، وإبرام العقود مع الجهات الخاصة والعامة.

وأكد وزير العمل والتأهيل أن الاجتماع التقابلي؛ يأتي ضمن دمج المؤسسات العامة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار الاهتمام بسيّر العمل في كل مكاتب العمل والتأهيل.

وقد خلص الاجتماع الذي عقد بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، إلى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل المكاتب والبدء في توحيد آلية العمل وفق القوانين والتشريعات النافذة. (وال)

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