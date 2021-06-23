الصور يناقش مع وزير الثروة البحرية ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب السفن وصيد سمكة التونة

عقد النائب العام “الصديق الصور” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع وزير الثروة البحرية “عادل محمد سلطان”، حيث تناول الاجتماع مناقشة إدارة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة خلال هذا الموسم، وكذلك مدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات الناظمة لهذا النشاط .

أشار النائب العام إلى واقع تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة إلى وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة؛ حيث تبين من خلال فحص البلاغات صحة واقع تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص، مضيفاً إلى أن الوقائع التي ارتكبت سابقا لازالت التحقيقات جارية بشأنها وهي ذات اهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد .

ومن جهته أكد على أن النيابة العامة تطلب من جهة الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لا تتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لاتجيزها التشريعات .

ومن جهة أخرى أكد الوزير على قرب انتهاء أعمال الفحص والمراجعة وأنه حريص على أن تكون الأعمال المسندة إلى اللجنة المكلفة متوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل وسيوفي مكتب النائب العام بالنتائج.

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