صنع الله لــ ( وال ) : المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني خطوة مهمة نحو شراكة طموحة بين البلدين

برلين 23 يونيو 2021 (وال) – أعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في برلين خطوة مهمة للتعريف بقطاع النفط والقطاعات الأخرى في ليبيا خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووقف إطلاق النار وهو ما يمنح إشارات إيجابية للشركات الألمانية.

وأضاف ” صنع الله ” في تصريح لموفد وكالة الانباء الليبية في العاصمة برلين على هامش انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في العاصمة الألمانية برلين ان المنتدى شكل فرصة جيدة للقاء المسؤولين والمستثمرين الليبيين في اجتماع مع الشركات الألمانية المختلفة في مجال الطاقة بأنواعها.

وأوضح ” صنع الله ” قائلا ” أكدنا للشركات الألمانية ان ليبيا بلد واعد يزخر بإمكانيات كبيرة كما أكدنا على العلاقات التاريخية الليبية الألمانية خاصة وان الشركات الألمانية كانت ولا تزال تتعامل مع ليبيا في قطاعات شتى منها على سبيل المثال الانشاءات والهندسة ”

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في تصريحه لــ ( وال ) الى ان الشركات الألمانية وعدت بزيارة ليبيا وتقديم عروض مرئية لقدراتها والتعريف بنشاطاتهم في ليبيا .

وبين ” صنع الله ” ان قطاع النفط الليبي قطاع واعد ولدينا الكثير من المشروعات الطموحة من اجل اصلاح البنية التحتية المتهالكة او إعادة بناء الحقول التي تعرضت للتدمير.

واضاف ان اصلاح البنية التحتية للحقوق والابار يحتاج الى ميزانيات، مؤكدا بأن الحكومة وعدت خلال تواصلنا معها بتوفير الأموال اللازمة بمجرد اعتماد الميزانية. (وال – برلين)

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