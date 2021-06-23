صنع الله يكشف لــ ( وال ) عن معدلات إنتاج النفط في ليبيا وخطة المؤسسة الطموحة للزيادة

برلين 23 يونيو 2021 ( وال ) – كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” عن ارتفاع معدلات انتاج النفط في ليبيا حاليا إلى مليون و 280 الف برميل يوميا ، مؤكدا بأن الأرقام في زيادة.

وقال ” صنع الله ” في تصريح لموفد وكالة الانباء الليبية في العاصمة برلين على هامش انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني – إن المؤسسة الوطنية للنفط لديها خطة طموحة لزيادة الإنتاج الى 2.1 مليون برميل يوميا في خلال 3 سنوات من الان بعد توفير الميزانية.

وأشار ” صنع الله ” الى ان المؤسسة الوطنية للنفط تسعى للوصول بالإنتاج الى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي وهو ما يتطلب توفر الميزانيات اللازمة لتنفيذ ذلك. مؤكدا بأن الميزانية العامة للدولة لم تعتمد حتى الان وهو ما سبب لنا عدة مشاكل. (وال – برلين)

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