العبدلي لمراسل (وال) ببرلين: ناقشنا مع “سيمنس” توفير وحدات توليد الكهرباء وبعضها جاهزة حاليا للتوريد إلى ليبيا

برلين 23 يونيو 2021 م (وال) – قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” إنه بحث العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بقطاع الكهرباء مع كبرى الشركات الألمانية في مجال الطاقة الكهربائية والمتخصصة في عملية انتاج الكهرباء.

وأوضح “العبدلي” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية ببرلين على هامش المنتدى الاقتصادي الليبي -الألماني أنه ناقش مع شركة “سيمنس” توفير وحدات توليد الكهرباء الخاصة بمشروعي غرب طرابلس ومصراتة على أن تكون جاهزيتها بشكل عاجل، مشيرا إلى أن مجموعة منها جاهزة حاليا للتوريد إلى ليبيا والأمر متوقف على تجهيز القواعد الخرسانية الخاصة بهذه المحطات.

وأضاف أنه تطرق مع شركة “سيمنس” لخطة لدراسة الشبكة العامة بعد إدخال المحطات المستهدفة حاليا بإدخالها للشبكة وحقن القدرة الإنتاجية المنتجة من هذه المحطات، مشيرا إلى أن هذه المحطات لها قدرة إنتاجية عالية جدا لذلك يجب دراستها حتى تعمل بشكل مستمر وآمن.

وأوضح أن الملتقى كان فرصة للتباحث مع شركة “أي بي بي” حول موضوع تطوير مراكز التحكم الخاصة بمحطات توليد الكهرباء لتطويرها وتأهيلها بحيث تواكب سير الشبكة بشكل جيد وممتاز.

ووصف “العبدلي” في تصريحه لـ (وال) هذه اللقاءات بالناجحة والمثمرة خاصة بالنسبة للشركة العامة للكهرباء، مؤكدا أن الشبكة الكهربائية تمر بمرحلة بناء وتطوير والتأهيل حتى تواكب النمو المستمر للأحمال. (وال – برلين)

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