معالجة الدعم وتوحيد جدول المرتبات على طاولة الأعلى للدولة والمالية ..تعرف على التفاصيل

عقد رئيس مجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة النائب الأول السيد “محمد بقي” اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وزير المالية “خالد المبروك” ومدير إدارة الخزانة الدكتور “الأزهر كشير” ومدير شؤون الوزارة “المهدي الورشفاني”.

تناول الاجتماع سير عمل الوزارة والصعوبات التي تواجهها في ظل عدم إقرار الميزانية، وسبل تذليل هذه الصعوبات، فقد تم التطرق إلى إمكانية التعاون بين المجلس والحكومة لتقديم جدول مرتبات موحد يراعى فيه تقليل الفجوة بين جداول المرتبات الخاصة وجدول المرتبات العام، ويراعى فيه أيضا حجم التضخم الكبير الذي يرهق كاهل المواطن.

كما ناقش الاجتماع أنجع السبل لمعالجة موضوع الدعم، بما يعالج التشوهات الاقتصادية ولا يؤثر على مستوى المعيشة.

ومن جهته أكد المبروك على الملاحظات الفنية التي أبداها رئيس المجلس الأعلى للدولة حول مشروع قانون الميزانية، وقد أفاد أنه قد تم الأخذ بها جميعها احتراما للإعلان الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية