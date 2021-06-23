“المبروك” يشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية

قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بالمشاركة عبر تطبيق زوم اليوم في اجتماعات مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية .

تناول الاجتماع تقرير اللجنة التوجيهية المشتركة ومواعيد الاجتماعات السنوية للسنوات/ 2022 _ 2026م ، بالإضافة للقدرات المالية للبنك ومعالجة ديون القارة الأفريقية .

وكذلك برنامج تغير المناخ والنمو الأخضر ودعم مؤسسات بناء القدرات الإفريقية وجوائز المصرف الأفريقي ونظام الدفاع عن الرعاية الصحية في أفريقيا حيث أن جلسات الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية مستمرة إلى يوم الجمعة 25 يونيو.

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