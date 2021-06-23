اقتصاد

خاص..حسني بي يعلق على ما تداول حيال عدم قبول المركزي فئتي 20-50 من العملة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على ما تداول من بعض التجار حيال عدم قبول المصارف التجارية فئتي 20-50 دل حيث يشاع بأن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يرفض قبول الفئتان 20-50 دل المودعة لدى المصارف التجارية .

حيث قال: العملة الورقية الذي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي ( ورقية أو معدنية) تمثل التزام المصرف المركزي بوفاء المقابل في شكل أرصدة مدينة و لا يحق لمصرف ليبيا رفض ما أصدر من إلتزام من خلال النقود الصادرة عنه .

وتابع: المواطن حامل العملة الورقة أو العملة المعدنية ، يحق له تحويل واستبدال العملة الورقية والمعدنية إلى أرصدة دائنة وائتمانية لدى المصارف التجارية العاملة بليبيا من حيث استلمها .

وأفاد قائلاً: كما يحق للمصارف التجارية إعادة العملة الورقية والمعدنية لمصرف ليبيا المركزي من حيث استلمها و يحق للمصارف التجارية المطالبة بإضافة رصيد مقابل لصالح بحسابه لدى مصرف ليبيا المركزي .

وأضاف قائلاً: نمو وارتفاع أرصدة دائنة لصالح المصارف التجارية لدى المركزي المتكونة من خلال إرجاع النقد الورقي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ، يمنح للمصارف التجارية ارتفاع أرصدتها لدى المركزي ومن ثم يحق للمصرف شراء عملة أجنبية حينما طرحت العملة الأجنبية للبيع من قبل مصرف ليبيا المركزي ( حسب السياسات النقدية الصادرة ) .

وأفاد أن قبول المركزي بعملة محددة مثلاً فئة 5 أو 10 دينارات ورفض مصرف ليبيا المركزي الوفاء بقبول النقد الورقي والمعدني الصادر عنه من فئة 20-50 دل يعتبر مخالف قانوناً.

وكشف أن رفض المركزي قبول ما صدر من عملات أو رفض إضافة ما يرد من عملة ورقية من فئة 20 دل و 50 دل يعتبر مخالف لما ورد على صدر من إلتزام حيث ورد على الورقة ما يلي: ” مصرف ليبيا المركزي”،”هذه الأوراق النقدية صالحة قانونا لسداد أى مبلغ”، “عشرون / خمسون دينار” ، “صدرت بموجب القانون”، “عن مصرف ليبيا المركزي” ، ” توقيع المحافظ”، “المحافظ”

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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