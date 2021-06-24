مصلحة أملاك الدولة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أية تعديات

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) – أهابت مصلحة أملاك الدولة بالمواطنين الليبيين الإبلاغ عن أية تعديات تمس أملاك الدولة في أي منطقة من مناطق ومدن البلاد، وذلك في إطار حرص المصلحة على إشراك المواطن في محاربة هذه الظاهرة بحسب بيان صادر عنها.

وقالت المصلحة في بيانها إن هذا الإعلان ينبع من حرصها على أن أصول الدولة وأملاكها هي ملك لكل الليبيين وأن التعدي عليها هو تعدي على المال العام وتخريب للمخططات العمرانية الطموحة ومشاريع التنمية المستقبلية.

وأشارت إلى أنها قد وضعت رابطاً لبلاغات المواطنين على هذه التعديات من خلال موقع مصلحة أملاك الدولة على الشبكة العنكبوتية، لافتة إلى أنه يمكن لأي مواطن استعماله من خلال الدخول لرابط البوابة الإلكترونية للبلاغات وتعبئة البيانات الخاصة بحالة التعدي وإرسالها لتصل إلي مرصد التعديات علي أملاك الدولة، وذلك بإتباع الخطوات التالية والمدعمة بالصور:

1 -الدخول علي موقع المصلحة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://al-amlak.ly

2 -الضغط علي أيقونة البوابة الإلكترونية أسفل الصفحة الرئيسية للموقع.

3 – الضغط علي أيقونة شكاوي المواطنين.

4 – تعبئة البيانات وفق المعلومات الموجودة لدي مقدم البلاغ عن حالة التعدي.

5 – الضغط علي حفظ البيانات. (وال – طرابلس)

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