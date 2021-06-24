النّف : اعتماد الميزانية سيتم يوم الاثنين القادم متضمنة زيادة مرتبات المعلمين

ودان 24 يونيو 2021 (وال)-أعلن نقيب المعلمين عبد النبي صالح النف الأربعاء أن مجلس النواب سيقر الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وذلك بحسب مصادر خاصة أفصحت له من داخل المجلس.

وقال النف خلال كلمة له في الملتقى الرابع لنقابات المعلمين في البلديات الذي بدء اعماله أمس الاربعاء بودان ببلدية الجفرة إن المصدر أكد أن المجلس سيقر الميزانية العامة في جلسة الإثنين من الأسبوع القادم.

ولفت إلى أن المصدر أكد له بأن زيادة مرتبات المعلمين ستحسب مباشرة قبل عيد الأضحى المبارك بعد تضمينها لمرتباتهم. (وال – ودان)

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