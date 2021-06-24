بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 24/06/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 24 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.07 و5.065 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.075 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.12 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.12 و5.13 دينار

اليورو = 5.94 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ208 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ244 دينار

كسر الفضة 2.5 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.89 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.86 “مصرف الوحدة” – 5.13 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.