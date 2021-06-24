الكبير يجتمع مع عميد وأعضاء مجلس النواب عن مدينة غات

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ” الصديق الكبير” مع عميد بلدية غات “د.موسى السنوسي” وعضو مجلس النواب عن مدينة “نصر يوسف” وعضو المجلس الأعلى للدولة لبلدية “ابكده الكوني” وعضو مجلس أعيان وحكماء غات “د.الخير صالح” .

تناول الاجتماع مناقشة آخر التطلعات لاستمرار الجهود وزيادة اسهام المصارف وفقا لرؤية مصرف ليبيا المركزي في لعب دور أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بشكل خاص والتنمية المكانية في المدن الليبية .

حيث اثنى الحضور المحافظ والعاملين بمصرف ليبيا المركزي على جهودهم في توفير وايصال السيولة النقدية إلى كافة فروع المصارف التجارية بمناطق الجنوب الليبي، وكذلك فروع المصارف بمدينة غات.

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