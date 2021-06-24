وزير العمل والتأهيل يلتقي مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية

بنغازي 24 يونيو 2021 (وال) التقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، مع مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، حيث بحث الاجتماع عددا من المشاكل التي تتعلق بسير عمل المكاتب، والتحديات التي تواجههم في سبيل تقديم الخدمات.

كما بحث الاجتماع ملف العمَّالة الأجنبية، وكيفية تنظيم سوق العمل، وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية والالتزام بمناشير الوزارة التي صدرت مؤخرا.

وناقش الاجتماع ملف تدريب الشباب الباحثين عن العمل والخريجين، وفي ختام اللقاء تم استعراض خطة عمل الوزارة وآلية التنسيق لتنفيذها في الآونة المقبلة.( وال – بنغازي)

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