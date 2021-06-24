وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية آلية العمل المشترك بين الوزارتين

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال)-التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الأربعاء بديوان وزارة الاقتصاد في طرابلس بوكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة.

وتناول اللقاء آلية العمل المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية فيما يتعلق بالمواضيع الجمركية وخاصة تحديد الأصناف المحظور استيرادها وخاصة الكبدة المجمدة وفقاً للتوصية الصادرة من الأجهزة الرقابية.

وقد أثمر اللقاء إلى بذل الجهود ووضع آليات ذات فاعلية أكبر بين مصلحة الجمارك وإدارة الشؤون التجارية.

وفي ختام الاجتماع أثنى السيد محمد الحويج حرص وكيل وزارة المالية على تذليل الصعاب بين الوزارتين لتحقيق الصالح العام. (وال – طرابلس)

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