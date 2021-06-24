اجتماع لتقييم أداء وزارة الصحة خلال 100 يوم من عملها

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) -خصص الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصحة الدكتور علي الزناتي مع مديري الإدارات بالوزارة لتقييم أداء الوزارة خلال 100 يوم من عملها.

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع الأعمال التي أنجزتها الإدارات وأهم العراقيل والصعوبات التي واجهتهم، والحلول التي اتُخذت لتذليلها، والخطوات والمشاريع المقبلة التي تعتزم الوزارة تنفيذها.

واستعرض المشاركون في الاجتماع أهم الأعمال التي انجزتها الوزارة خلال هذه الفترة، والتي من بينها تفعيل وتحديث المكاتب التفتيشية في كافة الجهات التابعة للقطاع لبسط رقابة الوزارة على مستوى البلاد ومتابعة المشاريع الجارية.

كما استعرض الاجتماع وضع خطط للأولويات في المشاريع القادمة وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة للمنطقة الجنوبي وتوفير الأكسجين بنسبة 70 إلى 75%، إضافة إلى صرف المكافآت المالية لحوالي 80% من العاملين بمراكز العزل.

وبحث الاجتماع نتائج تدريب 250 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا وتسجيل الأصناف الدوائية وإصدار شهادات لها وتفعيل وحدة التسعيرة واقتصاديات الدواء وتنظيم عمل العلاج بالخارج. (وال – طرابلس)

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