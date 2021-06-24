الوطنية لمكافحة الفساد تنظم ورشة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) -نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان “التحريم وانفاذ القانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية”.

وحضر الورشة عضو مجلس النواب رئيس لجنة العدل والمصالحة “الهادي الصغير” وفريق الخبراء الحكومي الذي يضم مندوبين عن وزارة الخارجية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمالية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأساتذة القانونيين والمختصين في مجال القانون الدولي، وجرائم مكافحة الفساد ومدراء المكاتب والادارات بالهيئة وعدد من المهتمين والمختصين.

وألقيت خلال هذا الورشة العديد من الأوراق العلمية والبحثية التي تناولت جرائم الفساد في ضوء التشريعات الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والملاحقة والمقاضاة والجزاءات ضمن تقرير استعراض دولة ليبيا لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والتدابير التحفظية والمصادرة وحماية الشهود والمبلغين، وسلطات إنفاذ القانون.

والجدير بالذكر ان دولة ليبيا وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وصادقت عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005.(وال – طرابلس)

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