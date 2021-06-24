10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التحول في السودان

أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجًا بقيمة عشرة ملايين يورو لدعم التحول الاقتصادي من خلال تعزيز المؤسسات السودانية، وفقًا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان.

وأكدت اللجنة التوجيهية الافتتاحية للمشروع الذي يمتد لثلاث سنوات، بعنوان “دعم التحول الاقتصادي في السودان” ، “التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بإدارة المالية العامة ، واستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات” ، كما جاء في البيان.

وقال البيان: “قدم الشركاء المنفذون للبرنامج ، خبراء فرنسا ومعهد التنمية الخارجية (ODI) نتائجهم وتوصياتهم لمساعدة حكومة السودان على تحقيق إدارة اقتصادية سليمة”.

يشير بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن “السودان لديه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل واحد لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي والاجتماعي”.

خصص الاتحاد الأوروبي حوالي 400 مليون يورو لدعم عملية الانتقال في السودان، حيث تعد واحدة من أهم التطورات الأخيرة ، من خلال توفير فرصة للسلام والتحول المستدامين في القرن الأفريقي.

ستساعد هذه الموارد المالية في ضمان توفير الدعم الحاسم لإدارة المالية العامة، ومعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسودانيين، وتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي والاقتصادي في البلاد .

سيساهم مشروع الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة، في تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة، وتعزيز اتساق السياسات فيما يتعلق باستراتيجيات الاقتصاد الكلي وأهداف التنمية المستدامة.

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