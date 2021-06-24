الرقابة على الأغذية والأدوية تعلن عن الإفراج عن شحنات لقاح سبوتنيك

أعلن المكتب الاعلامي لهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية انه تم صباح اليوم الخميس الإفراج عن شحنات لقاح كورونا نوع سبوتنيك sputnik v الموردة الأربعاء الماضي 16 يونيو 2021 عبر مطار معيتيقة الدولي والمقدرة بعدد 100000 شحنة من اللقاح وهذا يأتي بعد خضوعها للإجراءات المختبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي والتي اظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشريا.

كما أن مفتشو الرقابة على الأغذية والادوية يقوموا بالإشراف على ورود شحنات من لقاح ((فايزر – pfizer )) تقدر تقريبيا بعدد 50000 جرعة عبر مطار معيتيقة الدولي ، ومن ثم مرافقة الجهات ذات العلاقة لحين تخزينه بمخازن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي لأخذ عينات منه واخضاعه للرقابة لإظهار نتائجه بما يطابق الاشتراطات الصحية المعتمدة .

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