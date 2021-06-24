وزير الزراعة والثروة الحيوانية يختتم جولة ميدانية لمناطق شرق البلاد

بنغازي 24 يونيو 2021 (وال) اختتم وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد عبدالرازق المريمي الجولة الميدانية التي شملت عددا من البلديات بالمنطقة الشرقية.

وتم خلال الزيارة افتتاح المشتل الزراعي بدرنة، فيما اجتمع الوزير خلال زيارته بمقر بلدية بنغازي مع السادة منسقي القطاع بالمنطقة الممتدة من بلدية المرج حتى بلدية هراوة وكذلك بلديات منطقة الواحات.

وحضر الاجتماع بعض من المكونات التابعة للقطاع بالإضافة إلى بعض مدراء الإدارات بالديوان.

وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعا مع رئيس لجنة الادارة بالجهاز النهر الصناعي المنطقة الوسطي شعيب مفتاح بن شرادة.

وأطلع رئيس لجنة الادارة بالجهاز السيد الوزير على ما يضمه الجهاز من مشاريع ومواقع تابعة له والتي تمتد على رقعة جغرافية واسعة، كما اطلعه على العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالجهاز.

وأبدى السيد الوزير استعداده لدعم ادارة الجهاز بالإمكانيات اللازمة والمتاحة لضمان استمرار العمل بالجهاز.(وال – بنغازي)

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