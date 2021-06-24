الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني تعقد اجتماعاً وتغير مجلس إدارته

البيضاء 24 يونيو 2021 (وال) – عقد صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء اجتماع الجمعية العمومية للمصرف برئاسة رئيسها نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وقال مصرف من إدارة المصرف لمراسل وكالة الأنباء الليبية إنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره كبار المساهمين وبإشراف من الجهات الرقابية والمخولة والتي كان من ضمنها ديوان المحاسبة الليبي تغيير مجلس إدارة المصرف، وإعادة تشكيل هيئة المراقبة.(وال – البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال