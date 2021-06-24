خلال زيارته للحقول النفطية.. محمد عون يؤكد على سعي الوزارة بتفعيل قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة 67%

قام وزير النفط والغاز اليوم الخميس رفقة ممثل عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة من مستشاري الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجنة إدارة بعض الشركات النفطية بزيارة إلى مجموعة من الحقول للشركات التالية: أكاكوس للعمليات النفطية، زلاف للاستكشاف وانتاج النفط والغاز.

كما أكد الوزير على سعي الوزارة بتفعيل قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة 67% الذي يعد حقا مستحقاً للموظف، والذي صدر قرار بشأنه منذ نهاية العام 2013م ولم ينفذ حتى الآن.

حيث دعي إلى تحقيق سياسة التكامل والتوافق بين حقول هذه الشركات الثلاثة، خصوصاً في مسألة إمدادات الطاقة المنتجة أو الوقود الداخل في إنتاجها بين هذه الحقول، كذلك الاستعانة بالخبرات الفنية، ويقترح وضع آلية فنية وإدارية لجعل ذلك ممكناً , كما تم خلال الجولة التفقدية وجود كميات كبيرة من الغاز لازالت تحرق في القطع 115 و186 ويجب العمل على استغلال هذا الغاز وتفادي حرقه.

ونوقش أيضا مشروع تطوير الحقول التابعة لشركة زلاف وبالأخص تطوير حقل العطشان كي يتم تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي، وتوفير كميات النفط الخام التي تستعمل الآن كوقود للمحطة، وكذلك موضوع إنشاء مصفاة الجنوب وسيتم طلب تقديم عرض مفصل عن هذه المشاريع من شركة زلاف، وذلك لدراسة إمكانية انجاز هذه المشاريع في أقصر مدة.

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