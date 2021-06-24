شركة ليبيانا تطرح عرضاً جديداً لباقات الانترنت الشهرية

أعلنت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عن عرض “إنتو الصدارة” الخاص بكافة باقات الإنترنت الشهرية (5جيجا بايت,7جيجا بايت,10جيجا بايت) بسرعة 4G.

وأكدت الشركة بأن باقة 10GB بخمسة أضعاف الحصة، مما يعني أن 50 جيجا بقيمة 50 دينار .

كما ضاعفت حجم باقة 7 جيجا بايت ليصبح حجم الباقة 21 جيجابايت لفترة محدودة بقيمة 35 دينار ليبي، كما ضاعفت حجم باقة 5 جيجا بايت ليصبح حجم الباقة 15 جيجابايت لفترة محدودة بقيمة 25 دينار ليبي.

كما ضاعفت حجم باقة 3 جيجا بايت ليصبح حجم الباقة 6 جيجابايت لفترة محدودة بقيمة 16دينار ليبي، كما ضاعفت حجم باقة 2 جيجا بايت ليصبح حجم الباقة 4 جيجابايت لفترة محدودة بقيمة 12 دينار ليبي. وضاعفت حجم باقة 1 جيجا بايت ليصبح حجم الباقة 2 جيجابايت لفترة محدودة بقيمة 8 دينار ليبي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي