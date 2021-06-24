اقتصاد

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق بالجبل الغربي بسبب انفجار محولين بخط ( 66 ) في محطة الكهرباء

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 يونيو 2021 م ( وال ) – تسبب انفجار محولين بخط ( 66 ) في محطة الكهرباء شكشوك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في انقطاع الكهرباء عن المنطقة .

وذكرت مصادر في المنطقة لوكالة الانباء الليبية أن انفجار المحولين تسبب في فصل الكهرباء على خطوط ( 11 ) الف على كل من شكشوك ، وجناون ، وخط جادو الخرساني ، وخط ماطور السدرة ، والكسرات ، وخط الرياينة.

وذكر احد الفنيين العاملين بالمحطة لمراسل ( وال ) أن الفريق الفني بالمحطة يعمل في هذه الظروف الصعبة على تغير المحولات ، وإصلاح العطل. (وال – طرابلس)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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